Hafriyat kamyonlarına uydudan sıkı takip

Daha temiz ve yaşanabilir bir kent için çalışmalarını yürüten Van Büyükşehir Belediyesi, şehirde hafriyat ve inşaat yıkıntılarının gelişi güzel dökülmemesi için yoğun bir mesai harcıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler; hafriyat dökümü, inşaat kazı izni, inşaat yıkıntıları, dolgu izni ve kurumların yaptığı kazıları tek tek denetleniyor. 2 araç ve 4 personel ile 7/24 denetimlerini sürdüren ekipler, kent merkezi ve göl çevresine hafriyat dökenlere ağır cezalar veriyor. Hafriyat denetimleri ile birlikte görüntü, su ve toprak kirliliğinin de önüne geçilmeye çalışılıyor.

Ayrıca ekipler, kaçak dökümlerle daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek için kentteki hafriyat kamyonlarını uydu takip sistemiyle anbean takip ediyor.