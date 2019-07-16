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Hakkari'de mayına basan asker şehit oldu

Hakkari’nin Derecikilçesinde PKK’lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker şehit oldu.

Hakkari'nin Derecikilçesinde PKK'lı teröristlerce yerleştirilen mayına basarak ağır yaralanan asker şehit oldu.


VanValiliğinden yapılan açıklamada, "Derecik ilçesinde sürdürülen operasyonlar sonucunda 41'inciKomando Tugay Komutanlığı emrinde görevli İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan,PKK'lı teröristlerin önceden araziye döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Şehit uzman onbaşı için sabah saat 08.00'deVan Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek olan törenin ardından memleketine gönderilecek" denildi.

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