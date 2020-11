Halk pazarında korkutan yangın

Van'ın Özalp ilçesinde halk pazarındaki iş yerlerinde sabaha karşı çıkan yangın korkulu anlar yaşatırken, Van ve Saray ilçesinden gönderilen takviye ekiple yangına müdahale ediliyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Özalp ilçesinde sabaha karşı yaklaşık 200 dükkanın bulunduğu Halk pazarında meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp İlçe Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine giderek yangına müdahale etmeye başladı. Yangın ve alanın büyük olması sebebiyle Saray İlçe Grup Amirliği ekiplerinden destek istendi. Her iki ekibinde yetersiz kaldığı yangında Van' dan destek talebinde bulunuldu. Tuşba be İpekyolu İl Grup Amirliğinden de 3 araç bölgeye sevk edildi. Bir tataftan ekipler yangına müdahale ederken, bir tataftan da pazarının yanında bulunan esnaf ise her ihtimale karşı eşyalarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede soğutma ve duman tahliyesi devam ediyor.