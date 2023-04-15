Hamit Altıntop: "Van taraftarının takdir edilmesi gerekir"

Lig Kırmızı Grup'ta Vanspor FK ile Kocaelispor maçını izleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, “Vanspor taraftarının takdir edilmesi gerekir” dedi.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen ile birlikte Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor-Kocaelispor karşılamasını izlemek için Van'a geldi. Maçın 90 dakikası 0-0 biten maçın ardından İHA'ya konuşan Altıntop, “Güzel bir maç oldu. Bugün iki takımın neden üst sıralarda olduğunu gördük. Genel manada hava güzeldi, maç da güzeldi. 0-0 bitti. Goller görmek isterdik ama genel anlamda memnunuz maçtan” dedi.

Vanspor taraftarının stadı hınca hınç doldurduğunu vurgulayan Altıntop, “Taraftar biraz heyecanlıydı, sonrasında biraz gergindi. Camianın beklentileri büyük. Gayet doğal. Buraya gelmeleri, destek olmaları ve stadı doldurmaları takdir edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.