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Hasta almaya giden paletli ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde hasta almaya giderken yolda mahsura kalan paletli ambulans, iş makinesi tarafından kurtarıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde hasta almaya giderken yolda mahsura kalan paletli ambulans, iş makinesi tarafından kurtarıldı.


Van'ın Bahçesaray ilçesinde 1 haftadan buya etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çok sayıda yerleşim yerinin de yolunun kapanmasına neden oldu. Bahçesaray merkeze yaklaşık 32 kilometre mesafede bulunan Altıntaş Mahallesi'nde hasta almaya giden Snowtrack paletli ambulans, havanın tipi ve fırtınadan dolayı görüş mesafesinin sıfırın altına düşmesiyle yoldan çıkarak karda askıda kaldı. Askıda kalan paletli ambulans kendi imkanları ile çıkamaya çalıştı. Ambulansın askıda kaldığı yerin uçurum olmasından dolayı durumu riske atmamak için bölgeye iş makinesi talep edildi. Kısa sürede bölgeye giden iş makinesi, karda askıda kalan ambulansı vatandaşların da yardımı ile kurtarıldı.

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