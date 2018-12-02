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Hasta kadın 5 saatte hastaneye ulaştırıldı

Van’ın Başkale ilçesinde aniden rahatsızlanan bir hasta, kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle 5 saatlik çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde aniden rahatsızlanan bir hasta, kardan dolayı yolların kapanması nedeniyle 5 saatlik çalışmanın ardından hastaneye kaldırıldı.


Başkale ilçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Kesendere Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan Kevser Uçer (51) için ekipler seferber oldu. Yolun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması sonucu sağlık ve belediye ekipleri hemen harekete geçti. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Daire Başkanlığı Başkale Şubesi ekiplerinin açtığı yoldan ilerleyen sağlık ekipleri, Uçer'e ilk müdahaleyi yaptı. Tekrar dönüşe geçen ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından hastayı Başkale Devlet Hastanesine ulaştırdı.

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