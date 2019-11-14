Hasta uyutulmadan bel fıtığı ameliyatı yapıldı

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Beyin Cerrahı Doç. Dr. İsmail Gülşen, Nurullah Yıldırım isimli hastanın bel ağrısı ve sağ bacak şikâyeti ile polikliniğe geldiğini ifade ederek, “Hastamız yaklaşık 25 gündür bu şikayetlerle dolaşıyor. İlaç ve iğne tedavisi almış ancak ağrıları geçmemiş. Ağrı geçmeyince MR ve bel filmini çektik. Bel filminde L5 ve S1'de sağ bacağa vuran fıtık patlaması mevcuttu. Ağrı geçmeyince kendisine ameliyat önerdik. Hastamız da genel anestezi almak istemediğini, narkozdan korktuğunu ve bu nedenden dolayı belden uyuşturularak ameliyat olmak istediğini söyledi. Biz de hastamızı belinden uyuşturarak ve kendisiyle konuşarak ameliyatını yaptık. Bugün de hastamız rahatlıkla dolaşabiliyor. Sağlık durumu gayet iyi. Yarın inşallah taburcu edeceğiz” dedi.

Ameliyatın Van ve çevre illerde sadece Lokman Hekim Van Hastanesinde gerçekleştirildiğini dile getiren Gülşen, “Bu ameliyat isteğe bağlı olmakla birlikte genel anestezi almak istemeyen hastalara, ağır astım ve KOAH hastaları ile kalp rahatsızlığı olan hastalara uygulanıyor. Aylık ortalama 2 ya da 3 hastamızı belden uyuşturarak ameliyatlarını yapıyoruz. Bunu da başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

25 gündür bel ağrısı nedeniyle normal yaşamını sürdürmede zorluk çektiğini belirten Nurullah Yıldırım isimli hasta ise “Bir taraftan hoca işini yaparken bir yandan da benimle muhabbet ediyordu. Ameliyattan sonra aldığı parçaları bana gösterdi. Şaşırdım. Hiç korkum olmadı. Gayet iyi geçti. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Rahat bir şekilde yürümeye başladım” diye konuştu. Van'da bu tür ameliyatların gerçekleşmesinin önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, “İsmail Hoca, bizim için büyük bir nimet. Bana güven verdikten sonra ameliyat oldum. Ameliyat olduğum için de çok mutluyum. İsmail Hocamız başta olmak üzere tüm Lokman Hekim ailesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.