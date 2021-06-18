Hastane odaları hayırseverler tarafından yenileniyor

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören ve şifayla taburcu olan iş insanları, sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla hastane odalarının yenilemesini sağladı. Yenilenen odalarda incelemelerde bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, korona virüs tanısı konulan hastaların iyileşmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Hayırseverlerin katkılarından dolayı teşekkür eden Başhekim Çelik, "Gördüğümüz manzara gurur vericidir. Hayırsever iş insanlarımızın büyük bir yarışla bu kampanyaya destek vermesi, hastanemizi kısa bir zamanda çok iyi bir yere getirmiştir. Hastanemiz artık bir özel hastane gibi hizmet vermektedir. İnsanların gitmek istediği bir özel hastanede sunulan hangi hizmet varsa onun aynısını burada sunmayı amaçlıyoruz. Hizmet derken, fiziki mekanın iyi olmasının dışında diğer hizmetlerin de kalitesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Yeniledikleri odalardan 4'ünün hizmet odası olarak kullanılacağını dile getiren Çelik, özel odaların tek kişilik ve iki kişilik olarak düzenlendiğini kaydetti.