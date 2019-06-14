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Hastane otoparkında araç yangını

Sağlık Bilimleri Üniversite (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında bulunan hafif ticari kamyonette çıkan yangın itfaiye ekipeleri tarafından söndürüldü.


İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında park halinde olan Z.K. isimli şahsa ait hafif ticari kamyonette elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, yangın diğer araçlara sıçramdan söndürüldürüldü. Kamyometin motorunda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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