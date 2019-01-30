Hastaneden televizyon çalan 3 kişi tutuklandı

Van'ın Özalp Devlet Hastanesinden televizyon çaldıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Özalp Devlet Hastanesindeki hasta yatış servisinde 25 ve 27 Ocak tarihlerinde 2 adet televizyon çalındığını tespit eden Özalp Devlet Hastanesi yönetimi, durumu Özalp İlçe Emniyet Amirliğine bildirdi. Kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren M.S.T, Ö.F.G. ve L.P. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Özalp Devlet Hastanesi Başhekimi Barış Özyaşar, hastanede meydana gelen hırsızlık olayını serviste yatan bir hastanın fark ettiğini belirterek, “Olay 25 ve 27 Ocak tarihinde hasta yatış servisimizde meydana geldi. Hastaların yattıkları odaların iki tanesinde iki adet televizyon çalındı. Aslında durumu hastalarımız fark etti. Serviste yatan bir hastamız odasından çıkıp tekrar geri düğünde televizyonun olmadığını fark etti. Hastanın personellerimize haber vermesi üzerine araştırma başlattık. Daha sonra televizyonların çalındığını fark ettik. Durumu Özalp İlçe Emniyet Amirliğine bildirdik” dedi.