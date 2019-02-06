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Hastaneye kaldırılırken ambulansta doğum yaptı

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Özbeyli mezrasında ikamet eden ve 8.

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Özbeyli mezrasında ikamet eden ve 8. çocuğuna hamle olan doğum hastası kadın, sağlık ekipleri tarafından paletli ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda gerçekleşen doğumda bir kız bebek dünyaya getirdi.


Van'ın Bahçesaray ilçesine yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta bulunan Güneyyamaç Mahallesi'ne bağlı Özbeyli mezrasında ikamet eden Kamile Şatır (39) isimli hastanın doğum sancıları arttı. Mezranın yolunun kapalı olmasından dolayı aile tarafından Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Onur Şatıroğlu'na haber verildi. Kaymakam Şatıroğlu'nun talimatıyla bölgeye iş makinesi sevk edilirken, 112 Acil Servis ekiplerine de haber verildi. Yolun kapalı olması ve hastanın aciliyeti göz önüne alınarak Van İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter istendi. Kısa sürede bölgeye giden ambulans helikopter, mezraya iniş yapamayınca snowtrack paletli ambulans talep edildi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen paletli ambulans yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu mezraya ulaştı. Paletli ambulansa alınan kadının yolda sancıları artınca sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde müdahale edilerek bir kız bebek dünyaya getirdi. 1 saat süren yolculuğun ardından hastaneye getirilen anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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