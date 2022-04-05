Hatuniye caddesi bu yıl tamamlanacak

Van Büyükşehir Belediyesi, Hatuniye Mahallesi'nde yıllardır ertelenen 30 metre genişliğindeki alternatif yol çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir'in kendi işgücüyle yapımına başlanan ve geçtiğimiz yıl ham yol ve sanat yapıları tamamlanan yaklaşık 2 kilometrelik yolda bu yıl asfalt, kaldırım ve bisiklet yolu yapılacak.

Van Büyükşehir Belediyesi kent trafiğini rahatlatacak alternatif yol çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılan Hatuniye Yolu'ndaki çalışmalar devam edecek. İpekyolu Caddesinden başlayarak, Kale Yolu Caddesine kadar uzanan yaklaşık 2 kilometrelik yol güzergahında ham yol, yarma, dolgu, sıkıştırma ve drenaj hattı çalışmaları tamamlanırken, sezonun başlamasıyla birlikte asfalt, kaldırım, bisiklet yolu, orta refüj, aydınlatma, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

Projede neler var?

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen 30 metre genişliğindeki alternatif yol, uluslararası standartlarda modern bir şekilde tasarlandı. Proje yaklaşık olarak 2 kilometre sıcak asfalt, 9 bin 171 metrekare kaldırım, 4 kilometre bisiklet yolu, yaklaşık 13 bin metre bordür, 116 adet orta refüj aydınlatma direği, 124 adet kaldırım aydınlatma direği, 620 adet kaldırım, 292 bisiklet yolu kenarı ve 175 adet orta refüj olmak üzere bin 87 adet ağaç dikimi ile peyzaj çalışması yapılacak.

Asfalt sezonunun açılması ile başlayacak olan çalışmaların sezon sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.