Hatuniye Mahallesi yolundaki çalışmalar sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatuniye Mahallesi'nde başlatılan 30 metre genişliğindeki alternatif yol çalışmaları hummalı bir şekilde sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bir yandan asfalt serimi devam eden yolda, bir yandan da refüj, peyzaj, altyapı ve sıkıştırma işlemleri yapılıyor. Kent trafiğini rahatlatmak için alternatif yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Hatuniye Caddesi'ndeki çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca asfalt serimi devam eden yolun sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Büyükşehir'in kendi işgücüyle yapılan ve geçtiğimiz yıl ham yol ve sanat yapıları tamamlanan yaklaşık 2 kilometrelik yol, İpekyolu Caddesinden başlayarak, Kale Yolu Caddesine kadar uzanıyor. Geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Caddede ham yol, yarma, dolgu, sıkıştırma, drenaj hattı, altyapı çalışmaları tamamlanırken, sezon sonuna kadar asfalt, kaldırım, bisiklet yolu, refüj, aydınlatma, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılacak.

Tamamı Büyükşehir Belediyesinin idari iş gücü ve öz kaynaklarıyla yapılan, uluslararası standartlara uygun 30 metre genişliğindeki alternatif yolda ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor. Proje çerçevesinde yaklaşık olarak 2 kilometre sıcak asfalt, 9 bin 171 metrekare kaldırım, 4 kilometre bisiklet yolu, yaklaşık 13 bin metre bordür, 124 adet yol aydınlatma direği, 620 adet kaldırım, 292 bisiklet yolu kenarı ve 175 adet refüj olmak üzere bin 87 adet ağaç dikimi ile peyzaj düzenlemesi yapılacak.