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“Hayalimdeki Çevre” konulu resim yarışması sonuçlandı

Van’ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik başlatılan “Hayalimdeki Çevre” konulu sürpriz ödüllü resim yarışması sonuçları belirlendi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklara yönelik başlatılan “Hayalimdeki Çevre” konulu sürpriz ödüllü resim yarışması sonuçları belirlendi.


6 ile 10 yaş arasındaki çocukların katıldığı yarışmaya, yarışmacıların hayal ederek çizdikleri resimler renk kattı. Çocuklardan gelen birbirinden güzel resimler, İpekyolu Belediyesi bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda birinciye tablet, ikinciye bisiklet, üçüncüye eşofman takımı, diğer tüm katılımcılara ise teselli ödülü olarak hijyen seti hediye edilecek.


“Hayalimdeki Çevre” konulu resim yarışmasında Eymen Yiğit Azbay birinci, Tuba Aydemir ikinci ve Havin Atan ise üçüncü oldu. İpekyolu Belediyesi yetkilileri, vatandaşların ve çocukların evden çıkmayarak yarışabilecekleri ve keyif alacakları projelerle hayata renk katmaya devam edeceklerini ifade etti.

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