Hayata yeniden 'merhaba' dediler

Van'ın Edremit İlçe Belediyesi arama kurtarma ekibi, Malatya'dan gerçekleştirdiği çalışmalarda 2 kişiyi enkazdan sağ çıkarttı.

Dün sabah Malatya'ya yönlendirilen 12 kişilik Edremit Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, akşam saat 20.00 sularında AFAD yetkililerinin koordinasyonunda Efruz Sitesinde çalışma başlattı. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ilk olarak Şahin Ulutaş isimli kazazedeyi enkazdan sağ çıkartarak sağlık ekiplerine teslim eden Edremit ekibi, yürüttüğü çalışmalar sonucunda aynı enkazda Yasemin Karakurt isimli depremzedeyi de sağ çıkarttı.

Edremit ekibinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.