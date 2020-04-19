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Hayatın enerjisi kesilmesin diye çalışıyorlar

Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Ş. (VEDAŞ), korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen arıza, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Van'da sessizlik hakim oldu. Kısıtlama süresince çalışmalarını titizlikle sürdüren VEDAŞ ekipleri ise, olası enerji kesintilerinin önüne geçmek için 7/24 çalışıyor. İHA muhabirine konuşan VEDAŞ Kontrol Mühendisi Baki Doğan, korona virüs dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen hizmetlerini sürdürdüklerini belirtti. Salgından dolayı çalışan personelin sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettiğini ifade eden Doğan, “Ülkece korona virüsle mücadele ettiğimiz bugünlerde VEDAŞ ailesi olarak hayatın enerjisinin kesilmemesi için arza, onarım ve bakım çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu çalışmalarımızı sürdürürken sağlık, hijyen ve sosyal mesafeye kurallarına uymaktayız. Sizler ailenizin ve yakınlarınızın sağlığı için evde kalın. Çünkü hayat eve sığar” dedi.

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