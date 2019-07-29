Hayatın Renkleri Solmasın Derneğinden Akdamar Adası'na gezi

Hayatın Renkleri Solmasın Derneği tarafından madde bağımlılığına bulaşan ve tedavi olmuş kişi ve ailelerine yönelik Akdamar Adası'na bir gezi programı düzenlendi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen ‘Hayatın Renkleri Solmasın' projesi kapsamında madde bağımlılığına bulaşan ve tedavi olmuş kişi ve ailelerine yönelik gezi programı organize ettiklerini dile getiren Hayatın Renkleri Solmasın Dernek Başkanı Sosyolog Osman Turğut, “Bu tür organizasyonlarla madde bağımlılığına bulaşan ve tedavi olmuş kişi ve ailelerinin yalnız olmadıklarını, onların yanında olduklarımızı hatırlatmak amacıyla böyle bir gezi düzenledik. Derneğimizin amacı, madde kullanıp riski taşıyan bireylere ulaşmak, bu bireylere danışmanlık hizmeti sunmak ve bu bireylerde farkındalık oluşturmaktır. Madde kullanan bireyleri tedaviye yönlendirmek, tedavi esnasında bu kişilere psikososyal destek sağlamaktır. Madde kullanan bireylerin ailelerine ve madde kullanan bireylere doğru ve yapıcı yaklaşımla bu bireyleri tedaviye motive etmek için yapabilecekleri hakkında bilgilendirmektir” şeklinde konuştu.