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Hayvan pazarı hizmete açıldı

Van İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla geçici olarak kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı.


Van Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı canlı hayvan pazarı, kontrollü sosyal hayata geçiş dönemi kapsamında kurul kararıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen hayvan tüccarları, pazar girişinde ateş ölçümü yapılıp maske taktırılarak alana alındı. Ekipler ayrıca vatandaşları sosyal mesafeye uyma konusunda da uyardı.


Uzun zamandır pazarın kapalı olmasından dolayı gelemeyen hayvan satıcıları yeniden işlerinin başına dönmenin mutluluğunu yaşarken, pazarlıklar ise sosyal mesafe kuralına uyularak uzaktan yapıldı.

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