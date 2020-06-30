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Haziran'ın son haftasında kar tüneli görenleri şaşırttı

Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs yaylasının yolu, 9 günlük çalışmanın ardından açılırken, yer yer 8 metreyi bulan kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs yaylasının yolu, 9 günlük çalışmanın ardından açılırken, yer yer 8 metreyi bulan kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.


Türkiye'nin bütün bölgelerinde vatandaşlar, pandemiden dolayı kısıtlama olsada denize girerken Bahçesaray'daki bu görüntüler kıştan kalma günleri anımsatıyor. Van ve ilçelerinin yoğun yaşadığı kış mevsimini geride bırakırken, Bahçesaray ilçesi, kışdan kalma görüntülere sahne oluyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayanların yaz aylarında uğrak yeri olan Bahçesaray ilçesindeki yaylaların yolları hauziran ayı olmasına rağmen hala bir kısmı kardan dolayı ulaşıma kapalı. Hava sıcaklığının arttığı bugünlerde yaylalara gitmek isteyen vatandaşları düşünerek kardan kapanan yayla yollarını ulaşıma açmak için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalar başlattı. Son olarak ilçenin önemli yaylaları arasında bulunan ve yolu kapalı olan Sündüs yaylasının yol açma çalışması 9 gün önce başladı. Yer yer 2 ila 8 metre kar kütlesi bulunan yayla yolu 9 günlük çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. Haziran'ın son haftasında kar tüneli görenleri şaşırttı.

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