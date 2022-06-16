HDP yine müzikle annelerin sesini bastırmaya çalıştı

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler eylemlerini sürdürürken, geçtiğimiz hafta müzik açamayan HDP, bu hafta yine müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalıştı.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 38 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Geçtiğimiz hafta müzik açamayan HDP, yine annelerin sesini bastırmaya çalıştı.

“Sesimizi bastırmak için müzik açıyorlar”

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, HDP'nin annelerinden sesinden korktuğunu belirtti. Geçtiğimiz hafta aldığı cezadan dolayı müziği kapatan HDP'nin bu hafta yine müzik açtığını ifade eden Sancar, “Onlar sesimizden ve nefesimizden korkuyor. Bu yüzden de sesimizi bastırmak için müzik açıyorlar. Onlar bizi yıldıramaz. Biz geri adım atmıyoruz ve kararlıyız. Hakkımız olan çocuklarımızı HDP ve PKK'dan alacağız” dedi.

“Onlar müzik açarak sesimizi bastıramaz”

Vanlı annelerin eylemine Bitlis'ten gelerek katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş Mert'in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert ise “Bir buçuk yıldır burada eylem yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta HDP'nin müziğini kıstık ama bu hafta yine müzik açtılar. Biz durmayacağız ve onları bitireceğiz. Onlar müzik açarak sesimizi bastıramaz. Biz anneler ve babalar olarak onları bitireceğiz” diye konuştu.