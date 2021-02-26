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HDP'li kadının Vanlı annelere gülerek cevap vermesi pes dedirtti

Van’da evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığına yürürken, il binasındaki kadının balkondan gülmesi pes dedirtti.

Van'da evlatları PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van İl Başkanlığına yürürken, il binasındaki kadının balkondan gülmesi pes dedirtti.


Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 7 aile, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki ‘Artık yeter! Yakamızdan düşün', ‘Anneler nöbette', ‘Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' ve ‘Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizler bulunduran anneler, buradan HDP İl Binası kadar yürüdü.


Burada annelerin sitemlerini il binasının balkonunda izleyen HDP'li kadın, gülerek karşılık verdi. Acılı annelerin yakarışına gülerek karşılık veren kadının bu hareketi büyük tepki topladı.

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