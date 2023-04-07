HDP'li Sancar'dan seçim tarihi gafı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi tarihinde gaf yatı. Sancar, "Görüyorum ki hepiniz 14 Haziran'a hazırsınız" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Van'da Yeşil Sol Parti'nin merkezi seçim bürosunun açılışına katıldı. Seçim bürosunun bulunduğu Sanat Sokağı'nda partililere seslenen Sancar, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sancar'ın konuşmasının başında seçim tarihi ile ilgili yaptığı gaf dikkatlerden kaçmadı.

Tarihi yanlış söyledi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, konuşmasında, "Görüyorum ki hepiniz 14 Haziran'a hazırsınız. Van, 14 Haziran'a hazır, 15 Haziran'a da hazır” dedi. Sancar, daha sonra hatasını fark ederek seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını belirtti.