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HDP'li vekil polis memurunun kolunu ısırdı

VAN (İHA) – Van’da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı.

VAN (İHA) – Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı.


HDP Milletvekili Leyla Güven'e destek vermek amacıyla Van'da bir araya gelen Van Milletvekilleri Muazzez Orhan, Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, Hakkari Milletvekili Sait Dede ve Murat Sarısaç, Maraş Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Van Valiliğinin kararıyla 4 günlük süreyle basın açıklaması, oturma eylemleri, gösteri ve yürüyüşlerin yasak olduğu kentte, 4 vekil oturma eylemi başlatırken polis ise çevrede geniş güvenlik önlem aldı.


Yürümek isteyen HDP'li vekillere polis izin vermezken, bu esnada Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz, açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırdı. HDP'li milletvekili tarafından ısırılan polis memuru darp raporu almak için hastaneye gitti.


Vekillerin etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, o sırada uyarılara karşı uzaklaşmayan 2 kişiyi de gözaltına aldı.

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