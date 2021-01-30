Helikopter ambulans 61 yaşındaki hasta için havalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı yaklaşık 3200 metre rakımda bulunan Anaköy-Çığır mezrasında yüksekten düşme sonucu yaralanan 61 yaşındaki İsa Metin için, Van merkez ve Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden yolun kar nedeniyle kapalı olması ve karayolları ekiplerinin yolu yaklaşık 6 saatte açabileceklerini belirtmesi üzerine için İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bilgi verildi. Bunun üzerine hemen havalanan Van Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde hizmet veren helikopter ambulans, Çığır mezrasında gitti. Yaklaşık 2 saat süren helikopter faaliyeti sonrasında hasta güvenli bir şekilde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.