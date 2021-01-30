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Helikopter ambulans 61 yaşındaki hasta için havalandı

Van’ın Gevaş ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.


Van'ın Gevaş ilçesine bağlı yaklaşık 3200 metre rakımda bulunan Anaköy-Çığır mezrasında yüksekten düşme sonucu yaralanan 61 yaşındaki İsa Metin için, Van merkez ve Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden yolun kar nedeniyle kapalı olması ve karayolları ekiplerinin yolu yaklaşık 6 saatte açabileceklerini belirtmesi üzerine için İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bilgi verildi. Bunun üzerine hemen havalanan Van Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde hizmet veren helikopter ambulans, Çığır mezrasında gitti. Yaklaşık 2 saat süren helikopter faaliyeti sonrasında hasta güvenli bir şekilde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

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