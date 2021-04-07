Herdem Temizlik 10 yıldır Van halkının hizmetinde

Van'da; ev, iş yeri, hastane, okul, cami ve apartman gibi yerlerde temizlik hizmeti veren Herdem Temizlik, sunduğu hizmet ile yöre halkının takdirini alıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Herdem Temizlik ve Taşımacılık sahibi Yılmaz Kanmış, firmada bay ve bayan, part ve full time çalışan olmak üzere 80 üzeri personelin çalıştığını ifade ederek, “Amacımız; öncelikle şehrimizde istihdamı sağlamak ve değerli müşterilerimize, deneyimli personellerimizle kaliteli bir temizlik hizmeti sunmaktır” dedi.

“Bırakın kirlensin, Herdem temizlesin” sloganıyla müşterilerine her zaman güven sağladıklarının altını çizen Kanmış, “Hedefimiz; istihdam oranını daha da yükseltmek, önümüzdeki yıllarda çalışan personel sayımızı 2-3 katına çıkarmaktır. Aynı zamanda müşteri portföyümüzü genişletmek ve daha çok kesime hitap etmektir” ifadelerini kullandı.

Van'ın büyükşehir olmasıyla birlikte temizlik şirketlerine duyulan ihtiyaç, temizlik firmalarının sayısında da artışa neden olduğunu belirten Kanmış, “Uluslararası kalite standartlarına uygun bir şekilde hizmet üretmek için sürekli kendini yenileyen Herdem Temizlik, sağladığı 80 kişilik istihdamla da kent ekonomisine katkı sağlıyor. Temizlikle alakalı olan hizmetlerde firmaların personel yapısı en önemli etkenlerden biridir. Personelin alanında uzman olması ve profesyonel bir şekilde hizmet üretme kapasitesinin varlığı, temizlik işleminin çok daha kaliteli bir şekilde yapılmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca temizlik şirketlerinin sektördeki tecrübesi de firmaların hizmet kalitesini doğrudan etkilemektedir” diye konuştu.