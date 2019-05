Hilton Ramazan'a hazır

Misafirlerine 5 yıldızlı bir iftar keyfi sunmak için her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarını tamamlayan DoubleTree By Hilton Van Oteli, geleneksel hale gelen Ramazan ayı iftar menüsünün tanıtım demosunu gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DoubleTree By Hilton Van Otel Genel Müdürü Rıdvan Ensari, Ramazan ayına özel menü hazırladıklarını ifade ederek, “A la carte ve toplu gruplarımız için farklı menü seçeneklerimizi hazırladık. Esperanza restoranımızda ister a la carte ister açık büfe şeklinde misafirlerimize zengin iftar menüsü ve sınırsız çay ikramımız olacaktır” dedi.

DoubleTree By Hilton Van Otel Aşçı Başı Necati Kuş ise, Ramazan ayında Vanlıları zengin bir iftar sofrasının beklediğini dile getirerek, “Ramazan ayında misafirlerimize kaliteli ve en özel iftar keyfini sunmak için geleneksel Ramazan hazırlıklarımızı tamamladık. Bu yıl da her sene olduğu gibi özel sunumlarla hazırlanan menülerimiz ile iftarda misafirlerimize beş yıldızlı hizmet sunmanın heyecanı içerisindeyiz” şeklinde konuştu.