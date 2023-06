Hilton'a Quality Management Awards bölgesel şehir oteli ödülü

Double Tree By Hilton Van Oteli, Quality Management Tourism Awards oylamasında Doğu Anadolu Bölgesinin ‘En İyi Yönetilen Şehir Oteli' ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin en iyi yönetilen otellerinin seçildiği Quality Management Tourism (QM) Awards ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye turizm endüstrisinin en önemli ve en geniş ödülü olan QM Awards -Quality Management Tourism Awards oylamasında Double Tree By Hilton Van Oteli, ‘Doğu Anadolu Bölgesinin ‘En İyi Yönetilen Şehir Oteli' ödülüne layık görüldü. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün, otelin daha öncede birçok ödüle layık görüldüğünü hatırlatarak, “Türkiye'nin en iyi yönetilen otellerinin seçildiği Quality Management Tourism Awards'da ödüle layık görüldük. Doğu Anadolu Bölgesinde Double Tree By Hilton Van otelimiz, Türkiye'nin en iyi yönetilen şehir oteli seçilmesinin gururunu yaşıyor. İletişimi yüksek ölçüde sağladığımız etkili ekip çalışmamız, bizi başarı ve üretkenliğe götüren yol olmuştur. Ekip mutluluğunun, misafir mutluluğuna dönüştüğünün bilincinde olup, uzun vadede her zaman kazanan olmanın tadını çıkarıyoruz. Bireysellikten ziyade ekip olarak hedefe kilitleniyor; ‘birlikten kuvvet doğar' diyerek başarılarımızı çoğaltıyoruz. Başarı yolculuğumuzdaki ilkemiz; yaptığımız işin en iyi olmasını istemektir. Quality Management Awards ödülünü kazanmanın gururu ile emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.