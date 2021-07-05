Hilton'da görev değişikliği

Van'ın beş yıldızlı otellerinden DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü Rıdvan Ensari, görevini Mustafa Bülent Polater'e bıraktı.

Yaklaşık üç yıldır DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürlüğü görevini yürüten ve üç yılda sayısız başarılara imza atan Otel Genel Müdürü Rıdvan Ensari, görevini genç meslektaşı Mustafa Bülent Polater'e bıraktı. Akay Grubu bünyesinde bundan sonraki yaşamını danışman olarak yürüteceğini ifade eden Ensari, “Daha genç, daha dinamik arkadaşlara zemin hazırlamak, onlara şans tanımak lazım. Ben de bu anlamda yerimi daha önce tanıdığım meslektaşım ve arkadaşım Mustafa Bülent Polater'e bırakıyorum. Genç arkadaşımızın mevcut başarılarımızın üstüne başarılar ekleyeceğine inancımız tamdır. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.

Bundan sonra yine Akay Grubu bünyesinde danışman olarak görevine devam edeceğinin altını çizen başarılı turizmci Ensari, “Yönetim kurulunun isteği üzerine, şirket bünyesinde danışman olarak devam edeceğim. Konjonktüre göre Ege ve Akdeniz'de Akay Grubu ile birlikte yeni projelere bakacağız. Olumlu projeler olursa Akay Grubu olarak Ege ve Akdeniz'de çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Görev yaptığı üç yılın iki yılını korona virüs ile mücadele ederek geçirmelerine rağmen zorlu süreçte sayısız başarılara imza attıklarına vurgu yapan Ensari, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Görev yaptığımız üç yılın iki yılı pandemiden dolayı sıkıntılı geçti. Ama Allah'a şükür bize üç yıl içinde hiçbir meslektaşıma nasip olmayacak başarıları yaşamak nasip oldu. Doğduğum topraklarda bu başarıyı elde etmek benim için ayrıca keyifli. Üç kıtada ve çok zor bir süreçte Hilton'u birinci yaparak Türkiye'ye bir onur getirdik, Türkiye'ye bir değer kattık. Van'a da ayrı bir değer kattık. Üç kıtada ve pandemi şartlarında Avrupa kıtasını geride bırakarak Van bölgesindeki bir Hilton'u birinci yapmak kolay bir iş değildi. Bunun yanında ‘Sıfır Atık Belgesi'ni, ‘Güvenli Turizm Sertifikası'nı bölgede ilk alan biz olduk. Şimdi geriye dönüp baktığımda, mutlu olabileceğim birçok şey var. Hayatta en güzel şey, yaptığın işi zirvede bırakmaktır. Ben de zirvede bıraktığım için huzurluyum ve mutluyum.”