Hilton'dan 5 yıldızlı iftar menüsü

Van'ın beş yıldızlı oteli Double Tree By Hilton Van Otel, Ramazan ayında maneviyatın, lezzetin ve konforun üst seviyelere çıktığı iftar sofraları için hazırlıklarını tamamladı.

DoubleTree By Hilton Van Oteli, geleneksel Ramazan hazırlıklarını tamamladı. Ramazan ayı boyunca Türk mutfağının birbirinden lezzetli yemeklerinin sunulacağı Hilton Van Otel, iftar programında misafirlerini bekliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DoubleTree By Hilton Van Otel Satış Şefi Aytük Alpaslan, “Ramazan ayında vatandaşlara en güzel iftar keyfi sunmak için bizlerde gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan ayında hem manevi yönden bir heyecanımız oluyor, hem de hizmet sektöründe olduğumuz için iftar heyecanımız oluyor. Dinamik bir sektör olan turizmde, gastronomi de dinamiktir. Sürekli yeni lezzetler keşfetmeye çalışıyor ve keşfettiğimiz bu lezzetleri Van halkının hizmetine sunuyoruz. Bunun yanında A la carte ve toplu gruplarımız için farklı menü seçeneklerimizi hazırladık. Esperanza Restoranımızda ister a la carte ister açık büfe şeklinde misafirlerimize zengin iftar menüsü ve sınırsız çay ikramımız olacaktır. Rezervasyon için misafirlerimizin 0432 227 0 227 No'lu telefonu aramaları yeterli olacaktır” dedi.