Hilton'dan muhteşem yılbaşı programı

Van'ın beş yıldızlı oteli DoubleTree by Hilton Van Oteli, 31 Aralık Salı günü “2017 yılbaşı özel programı” ile misafirlerini eğlenceye doyuracak.

DoubleTree by Hilton Van, misafirlerine unutulmaz bir yeni yıl balosu programı hazırladı. Van Gölü manzarası, çok özel bir menü ve şık ortamıyla çok özel bir balo hazırlayan DoubleTree by Hilton Van, Samy Ertan ve orkestrası ile Safiye Aydoğan'ın zengin repertuarı eşliğinde gece boyu sürecek bir müzik ziyafeti sunacak. Limitsiz yerli içkiler ve çeşitli özel balo yemeği menüsünün yer aldığı gecede oryantal şov ve çeşitli hediyeler yer alacak. Romantik ambiyansı, özel yılbaşı menüsü ve sınırsız eğlence ile unutulmayan şarkılardan oluşan repertuarlarla çok özel bir gece düzenleyen Dobuble Tree By Hilton Oteli; çocuk menüsü, palyaço ve çizgi film gösterimi ile de çocuklara güzel bir gece yaşatacak.

2019 yılbaşı özel programı eğlencesi ile misafirlerin, müzik eşliğinde enfes yemekler ve sınırsız eğlenceyi Hilton'da yaşayacaklarını kaydeden DoubleTree by Hilton Van yetkilileri, "İstanbul gecelerini aratmayacak kalitede olacak yılbaşı programı için adres Hilton Van. Eğlencenin de ziyafetin de bol olduğu yılbaşı özel programı, başarılı yorumcu Samy Ertan'ın renkli sahnesiyle bir kez daha eğlenceyi zirveye taşıyacak. Bilgi & rezervasyon için 0432 227 0 227 ya da 0530 141 6908 numaralardan misafirlerimiz bize ulaşabilirler" dediler.