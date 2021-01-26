Hırsızlık için camiye giren genç kız ve arkadaşı güvenlik kamerasına takıldı

Van'ın Tuşba ilçesindeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'nde hırsızlık yapan genç kız ve arkadaşı güvenlik kameralarına takıldı.

Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'ndeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'ne saat 11.00 sıralarında iki kişi girdi. İlk olarak camideki dolapları kontrol eden hırsızlar, daha sonra camideki kumbaraları açmaya çalıştı. Erkek hırsız elindeki makasla birinci kattaki kumbarayı açmaya çalışırken, kız arkadaşı da çalacak bir şey var mı diye caminin diğer katlarını gezdi. İki kişinin gündüz vakti camilere hırsızlık için girmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.