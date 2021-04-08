Hırsızlık şüphelisi kamerada

Van'ın Erciş ilçesinde iki iş yeri ve bir kurumdan hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası kayıtlarıyla belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, inşaat malzemesi satan bir iş yeri ile bir markette ve bir kamu kurumunda yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, 3 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli Y.T.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.