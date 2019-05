Hizmet-İş Sendikası Van Şubesinden 1 Mayıs'a bin 600 kişilik çıkarma

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Hak-İş) bağlı Hizmet İş Sendikası Van Şubesi, Şanlıurfa'da yapılacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne bin 600 kişiyle katılıyor.

Hizmet İş Sendikası Van Şubesi, bin 600 üyesiyle birlikte Şanlıurfa'da düzenlenecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılıyor. Bir düğün salonunda bir araya gelen sendika üyeleri, hareket öncesinde davul zurna eşliğinde halaylar çekti. Burada bir açıklamada bulunan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, Hak-İş Sendikası olarak her yıl değişik illerde 1 Mayıs'ı kutladıklarını belirterek, “Hizmet İş Sendikası Van Şubesi olarak 33 otobüsten oluşan bin 600 kişi ile Şanlıurfa'da düzenlenecek olan 1 Mayıs kutlamalarına katılacağız. Bizim düşüncelerimiz 1 Mayıs'ın Emek Ve Dayanışma Günü'ne yakışır bir şekilde alanlarda oynayarak, gülerek ve işçilerimizin ihtiyaçlarını hükümete, yetkililere duyurmak için yapacağımız basın açıklamalarıdır. Onun dışında taşkınlığa, kavgaya her zaman karşıyız. 1 Mayıs her tarafta bizim için aynıdır. Bizim Taksim diye bir derdimiz yok. Önemli olan işçilerimizin derdini, sorunlarını yetkililere ulaştırmaktır” dedi.

Geçen yıl Adana'da düzenlenen kutlamalara Van Şubesi olarak katılamadıklarını dile getiren Efeoğlu, “2017 yılında Erzurum'da düzenlenen kutlamalara 29 otobüsle Türkiye'de sayısı en yüksek il olarak katılmıştık. Bu yıl da yine Türkiye'de sayı olarak en çok biz katılıyoruz. Ben bu anlamda 1 Mayıs'ların işçilerin hak ve hukuklarının alındığı günler olmasını diliyor, böyle zorlu yollarda bizleri yalnız bırakmayıp her zaman yanımızda olan üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çeken sendika üyeleri, otobüs ve minibüslere binerek Şanlıurfa'ya hareket ettiler.