Hoşab Kalesi'ni ihtişamına kavuşturacak projenin startı verildi

Van'ın Gürpınar Belediyesi tarafından Hoşab Kalesi'nin tarihi dokusunu korumak ve ihtişamını ön plana çıkarmak için hayata geçirdiği "Ayağa Kalk Hoşab" projesinin startı verildi.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın uzun emek ve çabaları sonucu ortaya çıkan projede ilk etap çalışmaları başladı. Her yönüyle ilçede büyük bir değişim ve dönüşüm çalışması yürüten Gürpınar Belediyesi, Başkan Tanış'ın önemli projelerinden olan ‘Ayağa Kalk Hoşab' projesiyle Hoşab Mahallesi'nin yıllardır hasretini çektiği adımı attı. İlk etap projesi kapsamında 27 dükkan, 18 lojman, sosyal donatı alanları ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Proje alanında incelemelerde bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Hoşab halkına verilen sözün tüm zorluklara rağmen hayata geçirildiğini söyledi. Mahalle sakinleriyle toplantı düzenleyen Başkan Tanış, çalışmaların tarihi dokuya uygun olduğunu ve projenin tamamlanmasıyla Hoşab'ın çehresinin değişeceğini belirterek, “İlçemizde tarihi günler yaşıyoruz. Şu an adım adım Hoşab'ımızı aslına uygun olarak inşa etmeye başladık. Biz ilçemizi ilmek ilmek tarihle ve kültürle dokuyarak, daha yaşanılabilir bir Gürpınar'ın inşası için çalışıyoruz. Bunun içinde var gücümüzle çalışarak tüm kurumlarımızın işbirliğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnanıyorum ki projemizin tamamlanmasıyla birlikte Hoşab Van'ın açılan kapısı olacak. Proje sona erdiğinde kazanan Hoşap halkı, Gürpınar'ımız ve Türkiye'miz olacak. Projemizin ilçemize ve tüm halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.