Hükümlü ve yükümlüler ağaç dikerek topluma kazandırılıyor

Van'da çeşitli suçlardan dolayı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerle denetimli serbestlik kapsamında bulunan yükümlüler, Adalet Bakanlığınca 2017'den bu yana yürütülen ağaç dikimi ve bakımı çalışmalarında görevlendirilerek topluma kazandırılıyor.

Bu amaçla, yükümlüler ve hükümlüler üzerinde olumlu etkileri olduğu görülen, kamuya ve ülkenin doğasına katkı sağlayan ağaç dikimi ve bakımı çalışmalarına ağırlık veren Adalet Bakanlığı, bu yolla yeni orman alanlarının oluşturulması ve var olan ormanların da güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. 2018'den itibaren ağaçlandırma çalışmaları daha sistematik ve koordineli şekilde yürütülebilmesi ve bu çalışmalara hız kazandırılması amacıyla “Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi”ni başlatan Bakanlık, proje ile yükümlü ve personelde ağaç ve orman sevgisinin pekiştirilmesini, çevre duyarlılıklarının artırılmasını amaçlıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından imzalanan işbirliği protokolü kapsamında ağaçlandırma işlerinde görevlendirilen hükümlü ve yükümlüler, binlerce fidanın toprakla buluşturulmasını sağlıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan “Geleceğe Nefes” kampanyasına katılan hükümlü ve yükümlüler, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Denetimli Serbestlik Müdürü Cihat Çanak ile ağaç dikti.