Hürriyet Ortaokulu, Türkiye finallerine katılacak

Van'daki Hürriyet Ortaokulu, 4-5 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ‘Okullar Arası Puanlı Atletizm Yıldızlar Grup Birinciliği' yarışmalarında barajı geçerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Van'ı ferdi olarak temsil eden Hürriyet Ortaokulu öğrencileri, 4-5 Mayıs 2019 tarihinde yapılan ‘Okullar Arası Puanlı Atletizm Yıldızlar Grup Birinciliği' bölge yarışmalarında büyük başarı elde etti. 15 ilden yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı yarışmada Hürriyet Ortaokulu adına yarışan Sevgi İpekten, bin metre koşuda birinci olurken; Havva Efe 60 metrede üçüncü, yüksek atlamada da ise ikinci, Meral Çelik bin 500 metre ve 80 metre koşularında üçüncü geldi. Elde edilen başarılarla barajı geçen Hürriyet Ortaokulu sporcuları, Bursa'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Türkiye finaline katılmanın büyük bir başarı olduğunu ifade eden Hürriyet Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ümit Ergenç, “Her geçen yıl çıtayı biraz daha yükseğe çıkarıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Bursa'da yapılacak olan Türkiye finallerinden güzel sonuçlarla dönmek ve ilimizi orada en güzel şekilde temsil etmektir. Amacımız, ülkemizi uluslararası yarışmalarda temsil edebilecek sporcuları ilimizde yetiştirmektir. Ben bu anlamda yarışmada dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, Türkiye finallerinde kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Hacıbekir Ortaokulu sporcusu Devran Bilir'in de Türkiye finallerine kaldığını sözlerine ekleyen Ergenç, verdiği desteklerden ötürü Van Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve Antrenör Sait Ögrünç'e teşekkür etti.