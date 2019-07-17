Husumetli aileler barıştırıldı

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Aşağı Kuyucak Mahallesi'nde ikamet eden ve aralarında husumet bulunan Mehmet Emin Çelik ve Mustafa Çelik aileleri barıştırıldı.

Dört ay önce tartışma sonrası çıkan sopalı ve taşlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralanmıştı. Olayın büyümemesi için Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari ile ilçenin kanaat önderlerinin devreye girmesiyle bir araya gelen aile fertleri, verilen yemekte barıştı.

Yemekte bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Aşağı Kuyucak Mahallesi'nde yaşayan Torun aşiretinden Mehmet Emin Çelik ve Mustafa Çelik aileleri arasında yaşanan tartışma sonucu olaylar yaşandığını belirterek, “Yaşanan kavgada biri ağır 2 aşiret mensubu yaralanmıştı. Allah'a hamdolsun ki kavgada yaralanan vatandaşlarımız yapılan tedaviler sonucunda sağlıklarına kavuşmuşlardır. Aynı mahallede bulunan komşu akrabaların küs kalmalarına gönlümüz razı gelmedi. Belediye başkanımız ve ilçemizin kanaat önderlerinden oluşan aşiret büyüklerimizle birlikte olayların büyümesinin önüne geçilmiştir. Temennimiz bu tür durumların yaşanmamasıdır” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, Aşağı Kuyucak Mahallesi'nde ikamet eden ve akraba olan ailelerin arasında yaşanan husumetin büyümesini önlemek amacıyla girişimlerde bulunduklarını söyleyerek, “Kaymakamımız ve ilçemizin ileri gelen kanaat önderleri ile birlikte iki aile büyükleriyle yaptığımız görüşmeler sonucunda barış sağlandı. Temennimiz ilçemizde barışçıl, kavgasız bir şekilde her kesin kardeşçe yaşamasıdır. İlçemizde yaşanan bu tatsız olayın daha büyük olaylara neden olmaması için emek veren kaymakamımız, komutanlarımız ve ilçemizin büyükleri olan kanaat önderlerimize teşekkür ediyorum. Allah emeği geçenlerden razı olsun” şeklinde konuştu.

Olayda küskün olan aileler, yapılan barışta emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu barışın sağlanmasıyla huzurla, kardeşçe yaşayacağız inşallah. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Aile fertlerinin barışmasının ardından katılımcılara yemek verildi.