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İç çamaşırına gizlediği uyuşturucuyla uçağa binmek isterken yakalandı

Van’da iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.

Van'da iç çamaşırına gizlediği uyuşturucu maddeyle uçağa binmek isteyen şahıs yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Mart günü Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen Y.A. isimli şahsın giriş kontrol noktasında bulunan X-Ray cihazından geçtiği esnada durumundan şüphelenilmesi üzerine üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada, iç çamaşırı içerisinde 4 paket halinde toplam 208 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Y.A. isimli şüpheli gözaltına alınarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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