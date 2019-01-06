İç çamaşırında esrarla yakalandı

Van'da iç çamaşırına gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Cüneyt P., giriş kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçerken şüphe üzerine polis tarafından arandı. Yapılan aramada şahsın pantolonun altına giydiği şort ve iç çamaşırının içerisine dökülmüş halde 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Cüneyt P., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.