İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İç çamaşırında esrarla yakalandı

Van’da iç çamaşırına gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.

Van'da iç çamaşırına gizlediği 1 kilo 80 gram toz esrarla yakalanan şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havalimanı'na gelen Cüneyt P., giriş kontrol noktasındaki X-Ray cihazından geçerken şüphe üzerine polis tarafından arandı. Yapılan aramada şahsın pantolonun altına giydiği şort ve iç çamaşırının içerisine dökülmüş halde 1 kilo 80 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Cüneyt P., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.