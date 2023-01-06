İçerisinde 60 bin kitap bulunan halk kütüphanesi ışıl ışıl oldu

İçindeki 60 bin kitap ve bilgisayar donanımıyla öğrencilerin uğrak noktası olan kütüphane, dış görünümüyle de modern bir yapıya kavuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından restorasyonu tamamlanan eski Endüstri Meslek Lisesi kütüphane olarak kapılarını açtı. Her gün yüzlerce öğrencinin ziyaret ettiği halk kütüphanesi; ihtişamlı yapısı, tarihi dokusu ve iç mimarisiyle de ziyaretçilerin büyük beğenisini kazanıyor. İçerisinde 60 bin kitabın yer aldığı kütüphanenin tarihi dokusu korunup güçlendirilmesi yapılırken, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından da alanın tamamı yeşillendirilip ışıklandırması yapıldı.

Kütüphane çevresinde bulunan sınırlayıcı duvar da kaldırılıp, yerine leylandi bitkisi dikildi. Daha yeşil ve estetik bir görünüme kavuşan alanda bitkisel toprak serimi yapılıp çim ekimi de gerçekleştirildi. Kütüphane bahçesine de ıhlamur, sarıçam, salkım söğüt, alev ağacı, piramit, taflan ve ladin ağaçları dikildi. Peyzaj tasarımında kullanılan bitkiler ise Van'ın iklim koşullarına uygun olarak seçildi.