İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı Van'daki yatırımları inceledi

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere dün Van'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, programı kapsamında sabah saatlerinde büyükşehir belediyesi tarafından yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen Katı Atık Entegre Tesisini gezdi. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile birlikte bir süre tesisi inceleyen Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ya tesisle ilgili Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel tarafından bilgi verildi.

Daha sonra yaklaşık 80 milyon TL'lik maliyetle kente kazandırılan İskele Mahallesi'ndeki İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine geçen Çataklı ve beraberindekiler, burada Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlü Ülker Cem Kaplan tarafından karşılandı. Bir süre tesiste incelemelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve çalışmaları süren Fidanlık-İskele Sahil Yolu'nu gezdi.