İçişleri Bakan Yardımcısı İnce: “Sel felaketinde 900 hayvanın şu ana kadar telef olduğu tespit edildi”

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van'da meydana gelen sel felaketi incelemelerinin ardından açılamalarda bulunarak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce sel felaketinde şu anada kadar 900 hayvanın telef olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Van'ın Başkale, Özalp ve Çaldıran ilçelerine bağlı 21 mahallede etkili olan sağanak sel felaketine dönüştü. Sel felaketinde yapılan tespitler sonucunda 32 ev kullanılmaz hale gelirken, şu ana kadar da 900 hayvan telef oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve beraberindeki Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile ilgili kurum amirleriyle bölgede incelemelerde bulundu. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, beraberindekilerle Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi incelemelerinin ardından helikopterle Van Ferit Melen Havalimanına gelerek koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı İnce, Van'da meydana gelen sel felaketinden dolayı vatandaşların mağduriyetini tespit ettiklerini belirtti. Bakan Yardımcısı İnce, "Başkale ilçemizin Esenyamaç Mahallesi başta olmak üzere, bu bölgede bir sel afetiyle karşı karşıya kaldık. Burayı yerinde görmek, vatandaşlarımızın mağduriyetini tespit edip bir an önce yaralarını sarmak adına milletvekilleri, valimiz ve kurum amirlerimizle sahada incelemelerde bulunduk. Felaketin eşiğinden dönülmüş bir durumun olduğunu kendi gözlerimizle şahit olduk. Esenyamaç Mahallesinde 11 vatandaşımızın evi kullanılamaz hale geldi. Oraya bağlı Onikidere Mezrasında bir vatandaşın evi kullanılamaz duruma geldi. Burada içme suyu ihtiyacını tespit ettik. Diğer taraftan iş makinesi ihtiyacı gördük. İş makinelerimiz de şu an bölgeye ulaştılar. İçme suyu sorunu da VASKİ çalışmalarıyla giderilecek” dedi.

“32 evin kullanılmaz halde olduğu tespit edildi”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 900 hayvanın şu ana kadar telef olduğunu açıklayan İnce, “Bunların zararları, Tarım ve Orman Bakanlığınca açılandığı üzere devletimiz tarafından karşılanacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce 32 evin kullanılamaz halde olduğu tespit edildi. Bunun için de gerekli çalışmaları başlatmış durumdayız. Altyapıda bazı bozukluklar var, dere ıslahı gereken çalışmalar var. Onun için de DSİ Bölge Müdürlüğümüz oraya iş makinelerini göndererek ve gerekli teknik çalışmaları başlatarak, olaya müdahale etmiş durumdadır. İleriye dönük oralara yapılacak kalıcı projeleri de başlatmış durumdayız. Özellikle Esenyamaç'ın içinden geçen derenin ıslahı konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Esenyamaç'ta elektrik problemi vardı. Burada da gerekli altyapı çalışmaları yapıldı. Elektriğin bölgeye verilmesi önemliydi. Buradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, diğer taraftan Cumhurbaşkanımızın, bakanlığımızın geçmiş olsun dileklerini ilettik. Ümit ediyoruz ki bundan sonra ülkemiz böyle felaketlerle karşılaşmaz” diye konuştu.