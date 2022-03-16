İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Van Valiliğini ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van programı kapsamında Valiliği ziyaret etti.



Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İl Emniyet Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen Devlet Övünç Madalyaları töreninin ardından Valilik ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı İnce, Valilik önünde Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler tarafından karşılandı. Bakan Yardımcısı İnce, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Bilmez ile makamında görüştü.



Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Vali Yardımcıları da hazır bulundu.

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