İftar sonrası semaverde çay keyfi

Van'da Ramazan ayı ile birlikte sokak ve caddelerde vatandaşlar semaver çayının keyfini çıkarıyorlar.

Ramazan ayı bereketiyle bir yandan esnafların yüzünü güldürürken bir yandan da bazı vatandaşlara da iş fırsatı sunuyor. Bir ay boyunca sokak ve caddelerin kaldırımlarına bırakılan semaver ile aile bütçelerine katkıda bulunan vatandaşlar, Ramazan ayının her anlamda güzel ve bereketli olduğunu söylediler. Sanat Sokağı başta olmak üzere cadde ve sokakta semaver çayı içerek bir yandan sohbet eden vatandaşlar ise, “Van'da Ramazan bir başka güzel. Açık havada bırakılan semaverler bir yandan sohbet bir yandan çay içmenin tadı bir başka oluyor” dediler.

Öte yandan Ahmed-i Hani Parkı'nda canlı müzik ve semaverde çay hizmeti sunan İrfan Gündüz adlı yerli sanatçı ise, “Halkımızın iftar sonrasında güzel zaman geçirmesi amacıyla bizlerde semaverde çay keyfi ile birlikte canlı müzik hizmeti sunuyoruz. Burada halkımız açık havada semaver çayı eşliğinde bir yandan sohbet etmenin keyfini çıkarırken bir yandan müzik dinleyerek ruhunu dinlendiriyor. Bizlerde bu anlamda Ramazan ayı süresince halkımıza hizmet vereceğiz. Halkımız da, bizler de memnunuz” dedi.