İHA bürosu korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

Van'da korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak virüsün Türkiye'de de rastlanmasının ardından tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerini sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Şu ana kadar birçok alanda çalışmalarını titizlikle sürdüren belediye ekipleri, son olarak İHA Van Bölge Müdürlüğü bürosunda da çalışma yürüterek, dezenfekte işlemi yaptı.

Yapılan dezenfekteden dolayı konuşan İHA Van Bölge Müdürü Şükrü Akyüz, korona virüsü tedbirleri kapsamında kent genelindeki çalışmaları başarıyla yürüten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e teşekkür etti.