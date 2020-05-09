İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkamette 101 kilo gram eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir ikamette yaptıkları aramada 101 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Polis, ele geçirdiği eroin paketlerini “EvdeKalVan” yazarak vatandaşa da sosyal mesaj vermeyi ihmal etmedi


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada; 4 adet poşet içerisinde 199 paket halinde toplam 101 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili ikamet sahibi R.H., V.Ş. ve N.Ş. isimli 3 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/ Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek” denildi.


Polis, ele geçirdiği eroin paketleri ile “EvdeKalVan” yazarak korona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele kapsamında alınan kararlara uyulması için vatandaşa sosyal mesaj vermeyi ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.