İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İkbal Gürpınar Vanlı kadınlarla buluşacak

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar’ı Vanlı kadınlarla buluşturacak.

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri kapsamında ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar'ı Vanlı kadınlarla buluşturacak.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, ‘Kahraman, Şehit ve Gazi Kadınlar' temasıyla düzenleyeceği etkinlikte ünlü program sunucusu İkbal Gürpınar bir söyleşi gerçekleştirecek. 9 Mart Pazartesi günü saat 14.00'da Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan kültür merkezindeki söyleşide Gürpınar, katılımcılara tarihte iz bırakmış, şehit olmuş ve gazilik unvanı almış olan kadınlarla ilgili sunum yapacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.