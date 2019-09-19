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İki duvar arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Van merkez Tuşba ilçesinde iki duvar arasında mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri duvara delik açarak kurtardı.


Edinilen bilgiye göre olay, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin etrafından kedi sesi geldiğini duyan ev sakinleri, sesin geldiği yeri aradı. Sesin iki evin arasındaki boşluktan geldiğini tespit eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kediyi dışarıdan kurtarmanın güç olduğuna kanaat getiren itfaiye ekipleri, duvarın kırılması için ev sahibinden izin istedi. Ev sahibinin olumlu cevap vermesi üzerine itfaiye ekipleri, duvara açtıkları delikten kediyi kurtardı. Sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, kendisine verilen suyu içtikten sonra uzaklaştı.

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