İki mahalle arasındaki ulaşımı sağlayan köprü onarıldı

Van'ın Çaldıran Beleye Başkanlığı, mevsim şartları nedeniyle tahrip olan menfezli köprüyü onardı.

Yavuz Sultan Selim ile Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur mahallelerini birbirine bağlayan köprünün mevsim şartlarında tahrip olması nedeniyle belediye ekipleri hemen harekete geçti. Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yılanlı Çeşme mevkiinde bulunan ve iki mahallenin ulaşımını sağlayan köprüyü onararak ulaşımda yaşanan aksaklığı giderdi.

Bayram öncesi köprünün onarıldığını belirten Belediye Başkanı Şefik Ensari, “İlçemizde baharın gelmesi ve eriyen kar sularının taşkınlığından dolayı menfez köprü hasar görmüştü. Yılanlı Çeşme mevkiinde bulunan köprü, Yavuz Sultan Selim ile Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur mahallelerimizi birbirine bağlayan ve aynı zamanda vatandaşlarımızın çarşı merkezine kolayca ulaşımını sağlıyordu. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz, ulaşımda aksaklığa neden olan köprüyü onararak vatandaşlarımızın daha rahat ulaşım sağlamasına katkı sağladı. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde yapılması gereken hizmetleri tek tek yapıyor ve yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

Mahalle sakinleri ise Yılanlı Çeşme mevkiinde bulunan köprünün mevsim şartlarından dolayı tahrip olduğunu belirterek, “Belediye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle iki mahalle arasında bulunan köprümüz kısa sürede onarıldı. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dediler.