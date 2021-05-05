İki şehir arasında 'keledoş' tartışması alevlendi

Van'la özdeşleşmiş ve ilkbaharda dağlardan toplanan otların kurutulmasıyla hazırlanan yöresel lezzetlerden olan keledoşun Ağrı'ya özgü bir yemek olduğu iddiaları iki şehri karşı karşıya getirdi.

Geçmişten bu yana İpek Yolu güzergahında yolcuların konakladığı mekanlara ev sahipliği yapan Van, zengin mutfağıyla ziyaretçileri kendine çekiyor. Van'ın yemek kültürünü oluşturan en önemli değerlerden olan ve dağlarda toplanan otların kurutulmasıyla hazırlanan ‘keledoş', yapımı zahmetli olmasından dolayı özel günlerde sofraları süslüyor.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından 2017 yılında coğrafi işaret tescili alınan ‘keledoş' yemeği ise son günlerde tartışmalara neden oldu. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada keledoşun Ağrı'ya özgü bir yemek olduğu iddia edilmişti. İddia üzerine çok sayıda Vanlı ise sosyal medya hesabında keledoş yemeğinin coğrafi işaret tescil belgesini paylaşarak duruma tepki gösterdi.

“Keledoş, Van'la özdeşleşmiş yöresel bir yemektir”

İHA muhabirine konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van'ın tescilli ürünü olan keledoş yemeğinin tartışmalara konu olmasını doğru bulmadığını belirtti. 2014 yılından bu yana yaklaşık 8 ürünü tescilleyerek yöreye ait yemekleri ve kültürel zenginlikleri kayıt altına aldıkları bir meslek odası olduklarını ifade eden Başkan Takva, “Dünya alem, Doğu Anadolu Bölgesinde yaşayan insanlar da biliyor ki keledoş Van'la özdeşleşmiş yöresel bir yemektir. Bu Ağrılılar keledoş yapmaz anlamına gelmez. Dolayısıyla Hakkari, Ağrı, Bitlis ve Muş da aynı coğrafyanın kentleridir. Burada yaşayan insanlar da akrabalardır” dedi.

“Van kamuoyu belgelerle cevaplandırdı”

Keledoş üzerine bir ayrıştırma yerine, bütüncül bir bakış açısıyla her yöreyle özdeşlemiş ürünlerin tescili konusunda çaba harcamaları gerektiğini dile getiren Takva, “Kendi geleneksel yemeklerini tescilleyerek o zenginliği sahiplenmeleri daha doğru olur. Van kamuoyu belgelerle cevaplandırdı. Sosyal medya üzerinden yürütülen bu tartışmaları çok doğru bulmuyorum” diye konuştu.

“Keledoş Van'a aittir”

Keledoş yemeğinin Van'a ait olduğunun altını çizen Mavi Fularlılar Grup Temsilcisi Nuran Demirhan ise “Yemeğimizi 2017 yılında Van TSO aracılığıyla tescilledik. Yemeğimize konulan malzemeler değiştirilerek, tarifler verilerek yapılmaktadır. Keledoş ıspanaklarla değil, sadece pancarla yapılır. Keledoş bahar aylarında topladığımız şifalı bitkilerle yapılıyor” şeklinde konuştu.